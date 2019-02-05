В Запорожье турецкий лайнер не смог приземлиться из-за тумана
Погодные условия заставили летчиков вернуться в Стамбул
Самолет турецкой компании Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул-Запорожье, из-за густого тумана не смог приземлиться в международном аэропорту "Запорожье" и вернулся обратно в Стамбул.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, из-за плохой видимости пилоты пассажирского Boeing не смогли посадить самолет и приняли решение вернуться обратно в Турцию.
"Пилот сделал около десяти кругов над аэропортом, но не смог разглядеть место посадки и принял решение вернуться в аэропорт Ататюрка, из которого вылетел", – говорится в сообщении.
При этом в аэропорту уточнили, что другие рейсы были отправлены и приняты аэропортом без каких-либо проблем. Кроме того, в аэропорту "Запорожье" приземлился борт, следовавший Шарм-эль-Шейха в Днепр, который также не смог сесть в точке своего назначения из-за густого тумана.
Напомним, ранее из-за технических проблем из Запорожья в Египет не смог отправиться лайнер со 189 пассажирами. После долгого ожидания туристов все же отправили по маршруту с помощью двух самолетов.
Ранее уже сообщалось о том, что около 200 украинских туристов в Египте не смогли вовремя покинуть страну из-за технических неполадок самолета.
Как известно, в последнее время резко возросло количество случаев, в которых туристы не могут своевременно улететь из Украины на отдых или наоборот – вернуться домой. В конце июня украинский туристический рынок столкнулся с проблемой задержки рейсов в пиковый летний сезон.
Во многом ситуации были похожи: пассажирам сообщали о переносе рейса на пару часов, позже – еще на несколько, а потом оставляли без информации о том, когда прибудет долгожданный самолет. В итоге люди часами сидели в аэропортах, ожидая вылета, а задержки перелетов тянулись от шести часов до трех суток, как это было в Тунисе.
В свою очередь Кабинет министров Украины в связи с недавними проблемами, возникшими на рынке туристических услуг, готовит ряд решений, которые будут способствовать устранению неприятных случаев нарушения или невыполнения условий договоров между туркомпаниями и потребителями их услуг.
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