В Запорожье у девушки прямо со стола украли мобильный

Вор забрал со стола телефон и попытался сбежать

Фото: flickr.com.

В Запорожье у девушки прямо со стола украли мобильный //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6f4/a18/5c46f4a186092.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6f4/a18/5c46f4a186092.jpg 2019-03-18T19:41:42+02:00 Запорожье Вор забрал со стола телефон и попытался сбежать

В Запорожье копы задержали мужчину, который ограбил посетительницу одного из кафе города. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, 17 марта в полицию обратилась девушка, которая заявила, что в кафе неизвестный украл у нее мобильный телефон. На место оперативно выехал экипаж патрульных.

По словам заявительницы, злоумышленник пытался выбежать из помещения, но ему помешала официантка. Тогда мужчина забежал в женский туалет и выбросил украденный телефон рядом с унитазом.

Работники кафе передали патрульным записи с камер наблюдения. На место вызвали следователей для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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