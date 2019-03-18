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В Запорожье у девушки прямо со стола украли мобильный

Сегодня, 19:41

Вор забрал со стола телефон и попытался сбежать

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com.
В Запорожье у девушки прямо со стола украли мобильный //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6f4/a18/5c46f4a186092.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6f4/a18/5c46f4a186092.jpg Запорожье Вор забрал со стола телефон и попытался сбежать

В Запорожье копы задержали мужчину, который ограбил посетительницу одного из кафе города. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, 17 марта в полицию обратилась девушка, которая заявила, что в кафе неизвестный украл у нее мобильный телефон. На место оперативно выехал экипаж патрульных.

По словам заявительницы, злоумышленник пытался выбежать из помещения, но ему помешала официантка. Тогда мужчина забежал в женский туалет и выбросил украденный телефон рядом с унитазом.

Работники кафе передали патрульным записи с камер наблюдения. На место вызвали следователей для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее мы писали, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью.  Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.

Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару. Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.

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Тег кража, Запорожье, телефон, мобильный

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