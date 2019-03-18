В Запорожье у девушки прямо со стола украли мобильный
Вор забрал со стола телефон и попытался сбежать
В Запорожье копы задержали мужчину, который ограбил посетительницу одного из кафе города. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
Как стало известно, 17 марта в полицию обратилась девушка, которая заявила, что в кафе неизвестный украл у нее мобильный телефон. На место оперативно выехал экипаж патрульных.
По словам заявительницы, злоумышленник пытался выбежать из помещения, но ему помешала официантка. Тогда мужчина забежал в женский туалет и выбросил украденный телефон рядом с унитазом.
Работники кафе передали патрульным записи с камер наблюдения. На место вызвали следователей для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Ранее мы писали, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.
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