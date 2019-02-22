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В Житомире вандалы сорвали плакат с изображением защитника Украины

Сегодня, 17:06

Двое молодых парней осквернили изображение офицера ВСУ на остановке

Вандалы сорвали плакат с изображением офицера ООС
Вандалы сорвали плакат с изображением офицера ООС. Фото: Facebook
В Житомире вандалы сорвали плакат с изображением защитника Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/00f/d69/5c700fd69df53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/00f/d69/5c700fd69df53.jpg Другие регионы Двое молодых парней осквернили изображение офицера ВСУ на остановке

В Житомире двое людей в возрасте около 18-25 лет сорвали с остановки общественного транспорта плакат с изображением защитника Украины, народного героя, лейтенанта 72 отдельной механизированной бригады Андрея Верхогляда. Об этом сообщили в союзе ветеранов российско-украинской войны Житомирской области.

"В ночь на 20 февраля, в 00:05 минут, пара (трудно сказать это слово) "людей", возраста примерно 18-25 лет содрала с остановки общественного транспорта на ул. Довженко афишу социального проекта "Лицо мира" с изображением защитника Украины, выходца из Житомирской области, народного героя Андрея Верхогляда (лейтенант 72 ОМБр)", – говорится в сообщении.

В союзе ветеранов предположили, что речь идет о целенаправленном поступке. При этом на записи с камеры уличного видеонаблюдения хорошо видно, что молодые люди дважды подходили к остановке и пытались содрать плакат.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке. Монумент установлен в сквере на перекрестке улиц Леся Курбаса и Академика Королева в августе 2017 года. По словам местных жителей, вандалы нередко атакуют этот памятник. Ранее на монументе неизвестные рисовали свастику, обливали белой краской и даже бросали в него взрывпакеты.

Ранее стало известно, что неизвестные вандалы ограбили памятник основателям Киева, который установлен на берегу Днепра в Наводницком парке. Монумент считается визитной карточкой столицы, в ладье с копьями в руках стоят киевские князья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь.

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Тег Житомир, вандалы, вандализм

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