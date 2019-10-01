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В Запорожье ветераны боев на Донбассе заблокировали госучреждение

1 октября, 14:51

По словам ветеранов, они полтора года ждали обещанных государством участков

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В Запорожье ветераны Антитеррористической операции на Донбассе пришли с пикетом к управлению Геокадастра. По их словам, в области пять тысяч бывших бойцов АТО, которые устали ждать обещанных государством земельных участков.

Собственную акцию ветераны назвали бессрочной. Возле входа разбили палатки, а на ступенях учреждения положили стопки папок с отписками власти и судебными отказами.

"Мы полтора года ждали, когда выдадут землю АТОшникам, на сегодняшний день никому землю не выдали, даже семьям погибших", – заявил один из участников акции Игорь Маринюк.

"При каждом рассмотрении заявлений есть свои нюансы, возможно невозможно выделить именно в том месте участок, но можно найти компромисс и выделить участок в другом месте", – объяснил Петр Присяжнюк, исполняющий обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Запорожской области.

Напомним, ранее в Запорожье на бывшего бойца 93-й бригады Никиту Фрица накинулся с грубыми оскорблениями местный житель. По его словам, инцидент произошел на парковке у магазина. Выйдя из машины, ветеран направился в магазин, когда на него начал кричать вышедший из соседнего авто мужчина.

Также мы писали о том, что в Запорожье водитель маршрутки по-хамски отреагировал на удостоверение участника боевых действий, дающее право на бесплатный проезд. Грубиян заявил, что ВСУ надо брать пример с советской армии, которая освободила целую страну, а АТОшники не могут освободить за четыре года "несколько с**ных городов на Донбассе".

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Запорожье ветераны земельные участки ветераны АТО

Источник: Сегодня

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