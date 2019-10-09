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В Запорожье военнослужащий пытался изнасиловать двух женщин

9 октября, 08:51

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы

В Запорожье военнослужащий на протяжении нескольких часов пытался изнасиловать двух женщин. Мужчину задержали, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Первый раз мужчина пытался изнасиловать женщину 8 октября около 6:30 на улице Привокзальной, неподалеку "Детской железной дороги". Мужчина напал на потерпевшую, схватил ее и, угрожая физической расправой, начал тянуть в кусты. Преступника испугал прохожий, и он убежал в сторону Южного микрорайона.

Второй случай произошел спустя несколько часов, около 9:45. Мужчина напал на женщину у лесополосы возле одного из домов по улице Водограйной. Он пытался изнасиловать потерпевшую, угрожая физической расправой, но ему снова помешал прохожий.

Копы задержали мужчину возле одного из домов по проспекту 40-летия Победы. Он оказался военнослужащим 1994 года рождения.

"По данным фактам открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.15 (покушение на преступление), ч.1 ст.152 (изнасилование) и ч. 2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.152 Уголовного кодекса Украина", – рассказали в полиции и отметили, что теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове следователи сообщили задержанному о подозрении за изнасилование школьницы.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Рада узаконила химическую кастрацию педофилов в Украине. Законопроект устанавливал, что за изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, преступников должны были наказывать также принудительной химической кастрацией.

Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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Запорожье задержание изнасилование военнослужащий

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