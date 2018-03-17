СБУ выдворила из Украины российскую пропагандистку

Сегодня, 14:04

Журналистке "России-24" запретили въезд на три года

Архивное фото
Архивное фото

Сотрудники Службы безопасности Украины выдворили за пределы страны работницу телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову.

Об этом сообщили в пресс-центре украинской спецслужбы.

Основанием для депортации стала "подготовка антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора".

"В начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в нашей стране, дезинформировали мировую общественность и наносили ущерб международному имиджу Украины", – говорится в сообщении СБУ.

По данным спецслужбы, Гончарова "планировала информационные провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории нашей страны".

"С целью предупреждения противоправных действий иностранки, которые противоречат интересам национальной безопасности Украины, Гончарову принудительно вернули на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года", – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее МИД России обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела, за планы не допустить голосования на выборах президента РФ на территории Украины.

Украинские дипломаты в ответ назвали заявления Москвы кощунством.

"Кощунство. Незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников", – написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
Россия, сбу, пропагандист, выдворили

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"Сегодня"

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