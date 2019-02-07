В Кировоградской области мужчина украл из дома технику на 50 тысяч гривен

Всю украденную технику копы нашли у подозреваемого

Украденная техника. Фото: Нацполиция

В Кировоградской области мужчина украл из дома технику на 50 тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/afa/d1e/5c5afad1eca73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/afa/d1e/5c5afad1eca73.jpg 2019-02-07T14:31:00+02:00 Другие регионы Всю украденную технику копы нашли у подозреваемого

Житель Кировоградской области обокрал жилище почти 50 тысяч гривен, рассказывают в Нацполиции.

В результате поисков копы установили личность вора. Им оказался ранее судимый 39-летний мужчина. Он проник в дом, пока хозяина квартиры не было дома, и забрал ценные вещи, большинство из этих вещей – бытовая техника.

Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленника похищенное имущество. Сейчас мужчине уже избрали меру пресечения – содержание под стражей на два месяца. Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст.185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. За преступление мужчине грозит наказание – до 6 лет лишения свободы.

Также полицейские проверяют его на причастность к совершению трех подобных краж.

Ранее мы писали, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.

Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару. Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.

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