В Запорожье задержали вооруженного ножом педофила

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины

В Запорожье задержали вооруженного ножом педофила //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/834/852/5c4834852ddc1.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/834/852/5c4834852ddc1.jpg 2019-01-23T12:15:00+02:00 Запорожье Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины

Во вторник, 22 января, в Коммунарское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в подъезде дома по улице Чумаченко неизвестный мужчина, угрожая ножом, трогал несовершеннолетнего парня.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители заметили человека, похожего по описанию на подозреваемого. Правоохранители задержали мужчину, которым оказался ранее судимый житель Запорожья 1990 года рождения. Об этом сообщили в ГУНП Запорожской области.

Во время задержания при поверхностном осмотре в кармане куртки был обнаружен и изъят нож.

Установлено, что злоумышленник зашел за 14-летним мальчиком в кабину лифта, остановил его и, угрожая ножом, касался половых органов ребенка. После чего скрылся с места происшествия.

В настоящее время правоохранители проверяют его на причастность к совершению других преступлений на территории города и Запорожской области.

Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, под Киевом на территории Киево-Святошинского и Васильковского районов действовал серийный насильник.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье задержали вооруженного ножом педофила". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...