В Запорожье задержали вусмерть пьяного водителя: опубликовано видео

Содержание алкоголя в крови нарушителя превышало норму более чем в 20 раз

В Запорожье задержали вусмерть пьяного водителя: опубликовано видео 2019-02-05T20:34:00+02:00 Запорожье Содержание алкоголя в крови нарушителя превышало норму более чем в 20 раз

В Запорожье патрульные остановили водителя, у которого содержание алкоголя в крови превышало допустимую норму в 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.

В воскресенье, 3 февраля, около 23:00 правоохранители на улице Игоря Сикорского остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21074.

У мужчины за рулем полицейские заметили признаки алкогольного опьянения – нечеткая речь, запах алкоголя из полости рта, дрожание пальцев рук и т.д.

Тест на драгере определил наличие 4,02 промилле алкоголя в крови водителя, что превышает предельно допустимую норму в 20 раз.

За вождение в нетрезвом виде на 40-летнего нарушителя составлен админпротокол. От управления транспортным средством мужчину отстранили.

Ранее мы писали, что в Одессе в патрульный автомобиль врезался пьяный водитель. В результате ДТП пострадал инспектор, который был доставлен в медицинское учреждение.

Также напомним, что в Ровно пьяный водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими.

Как сообщалось, за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

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