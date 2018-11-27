Эксперты рассказали, кто больше других рискует попасть в рабство

Рабство, торговля людьми – все это в наше время кажется настолько неестественным, что сложно поверить, что это существует и сегодня. Некоторые, возможно, думают, будто история с рабством для Украины закончилась еще в 19 веке, с отменой крепостного права, но статистика говорит об обратном.

Только за годы независимости жертвами торговли людьми стали боле 230 тыс. человек (данные Международной организации по миграции). А недавно мы писали о том, что за первые шесть месяцев этого года полиция зафиксировала 186 фактов торговли людьми, из которых 108 – это сексуальная эксплуатация.

Помимо того, что украинцы могут попасть в рабство в своей стране, довольно распространенная схема – рабство за границей. Чаще всего такая беда происходит с нашими соотечественниками в близлежащих странах: Польше, России и т.д.

Раньше из Украины в рабство попадали в основном женщины, а вот сейчас это преимущественно мужчины. Так, в 2018 г. среди пострадавших было 59% мужчин.

"Это не зависит от образования – у многих оно профессиональное техническое, есть также люди с высшим. Любой человек, независимо от пола, возраста, образования, экономического статуса и других факторов, может попасть в подобную ситуацию", – заявила Татьяна Татуревич, эксперт правозащитной общественной организации "Ла Страда-Украина".

Также, как сообщает МОМ, в стране были зафиксированы случаи, когда в рабство попадали дети. Их использовали для съемок порнографии, трудовой эксплуатации, попрошайничества; был и случай, связанный с попыткой трансплантации органов.

"Мы оказали помощь 26 детям, пострадавшим от торговли людьми. Кроме того, помощь получил 21 ребенок из группы высокого риска попадания в такую ситуацию. В основном дети, которые получили помощь в 2018 г., подверглись эксплуатации в Украине (70%), но также в Российской Федерации и Польше. 53% детей, которые получили помощь от Представительства МОМ в Украине – это мальчики, 47% – девочки. Дети пострадали от торговли людьми в таких сферах, как сексуальная эксплуатация и использование в порнографии (11 случаев), трудовая эксплуатация (8 случаев, в том числе три случая использования в принудительном попрошайничестве); детей также эксплуатировали, привлекая к преступной деятельности (6 случаев). Одним из выявленных случаев была попытка использования с целью трансплантации органов", – говорят в МОМ.

Попасть в такую ситуацию может каждый, существуют сотни различных схем. Большинство случаев вербовки происходило на местном уровне через личный контакт, некоторые попадались на удочку мошенников в интернете, через объявления на улицах и через агентства по трудоустройству. Также появилась такая тенденция, как вербовка в странах ЕС.

"Количество случаев вербовки через объявления, размещенные частными лицами, растет: 35 случаев в 2018 г. (6% от общего количества) по сравнению с 25 случаями в 2017 г. (4,2% от общего количества). Более того, в 2018 г. впервые за последние годы представительство МОМ оказало помощь пострадавшим, которых похитили и использовали в трудовой и сексуальной эксплуатации. Средняя продолжительность эксплуатации составила два месяца, после чего пострадавшим позволяли покинуть место эксплуатации или они сбегали", – отметили в МОМ.

Как мы уже говорили, полицией в этом году было зафиксировано 186 случаев торговли людьми. Но на данный момент вынесено всего 14 приговоров, а статус "пострадавших от торговли людьми" за этот же период получило только 66 человек.

Поймать злоумышленников удается далеко не всегда, часто ситуацию осложняет то, что люди сами соглашаются на нелегальный заработок, что и становится причиной их эксплуатации. Именно поэтому стоит быть очень осторожными и тщательно рассматривать различные предложения о работе. Нелегальное трудоустройство за границей, обход законодательства и попытки заработать денег различными путями часто заканчиваются еще одной историей о рабстве XXI века.

Более подробно о том, как уберечь себя и своих близких от рабства, читайте в материале сайта "Сегодня": Рабство в Украине: что нужно знать о преступных схемах и как себя обезопасить