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В Запорожье запустят новый маршрут общественного транспорта

Сегодня, 14:53

Маршрут свяжет Верхнюю Хортицу и Осипенковский микрорайон

В Запорожье появится новый маршрут общественного транспорта. Фото: Паноптикон
В Запорожье появится новый маршрут общественного транспорта. Фото: Паноптикон.
В Запорожье запустят новый маршрут общественного транспорта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e9a/de0/5c6e9ade06722.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e9a/de0/5c6e9ade06722.jpg Запорожье Маршрут свяжет Верхнюю Хортицу и Осипенковский микрорайон

В Запорожье откроют новый маршрут общественного транспорта. Об этом стало известно из проекта решения исполкома, опубликованного на сайте Запорожского горсовета.

Так, на заседании исполкома было принято решение о том, чтобы закрыть и исключить из маршрутной сети города с 22 июня текущего года автобусный маршрут №47 "Ул. Зачиняева – ул.Розенталь – ул. Зачиняева".

Также было решено утвердить новый автобусный маршрут №47 "ул. Рустави – ул. Розенталь – ул. Рустави", который, фактически будет обновлен.

Отметим, для обслуживания маршрута предусмотрены два автобуса класса А, которые вмещают не более 22 пассажиров.

Напомним, ранее в Запорожье на маршрут вышли еще два обновленных трамвая, которые прибыли из Европейского Союза. Ранее прибывшие вагоны уже эксплуатировались в Германии. После доставки в Запорожье специалисты трамвайного депо переоборудовали ходовую часть вагонов под украинскую колею, а также покрасили кузова в корпоративный цвет.

Также мы сообщали о планах Запорожского автозавода переключиться с выпуска легковых автомобилей на 9- и 12-метровые автобусы.

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Тег транспорт, Запорожье, маршрут

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