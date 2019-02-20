В Харькове отменили подорожание проезда в общественном транспорте
Решение вернуть старые цены принял суд по требованию местных активистов
В Харькове подорожание проезда в общественном электротранспорте временно отменили. В городе будут действовать предыдущие тарифы. Такое решение принял суд по требованию местных активистов.
Горсовет, в свою очередь, постановление не комментирует, пока мэрия не получит официальные документы из окружного админсуда, решение которого вступает в силу с сегодняшнего дня.
"Мы считаем, что без прозрачного аудита, без улучшения сервиса, улучшение качества услуг говорить о повышении тарифов на услуги трамвая, троллейбуса, метрополитена нет смысла. Это фактически перекладывать свои, простите, плохие менеджерские навыки, плохое управление на голову харьковчан и на их кошельки", – рассказал "Сегодня" председатель правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах.
Напомним, 7 февраля в Харькове поднялись цены на проезд в общественном транспорте. Поездка в метро подорожала с пяти гривен до восьми, в трамваях и троллейбусах – с четырех гривен до шести.
Также мы писали, что подорожание проезда в Харькове вызвало разную реакцию у разных пассажиров, а также у сотрудников служб такси.
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