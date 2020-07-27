В Запорожье жестоко избили бойца "Азова": мужчина скончался в больнице

Военный после нападения так и не вышел из комы

В Запорожье в больнице скончался жестоко избитый старший солдат полка "Азов" Олег Черевко. Военный умер от полученных травм, так и не выходя из комы.

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Как сообщили на сайте "Азова", 29-летний мужчина служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка. Родом он был из Запорожья.

"Утром 27 июля в реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения умер солдат полка "Азов" Олег Черевко с позывным "Смерть"", – говорится в сообщении.

Напомним, "азовца" избили 21 июля в родном городе, куда он прибыл на несколько дней в служебную командировку. Вечером, когда Олег ждал жену под магазином, он заметил незнакомого мужчину, который приставал к прохожим девушек.

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"Наш собрат сделал ему замечание, за что получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно – перелом основания черепа. Трое суток врачи боролись за жизнь, и, к сожалению, вывести его из комы так и не удалось", – рассказали в "Азове".

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Как рассказали в пресс-службе полиции Запорожья, в тот вечер мужчина, избивший "азовца", скрылся с места. Но вскоре правоохранители установили его личность – им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения. Злоумышленнику тогда объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Но уже 24 июля суд решил отпустить подозреваемого под залог с суммой 40 тысяч гривен.

Напомним, не так давно в Киеве жестоко избили ветерана АТО и его жену.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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