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В Запорожской области электричка сбила насмерть трех человек

28 сентября, 08:09

Трагедия произошла возле села Павловское в Вольнянском районе

Иллюстрация. Фото: 1551.gov.ua

Иллюстрация. Фото: 1551.gov.ua

Три человека погибли в результате наезда электропоезда близ села Павловское в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"27 сентября по ГСЧС поступила информация, что близ с. Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели людей устанавливаются.

В минувшем месяце в Харьковской области пассажирский поезд сообщением Лисичанск – Киев на станции "Тишковская" в Шевченковском районе сбил насмерть 68-летнюю женщину. По данным полиции, женщина переходила пути в установленном месте и не заметила пассажирский поезд Лисичанск – Киев, который двигался из города Купянска в направлении Харькова без остановки. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Также неизвестный мужчина толкнул ребенка и его мать под прибывающий поезд на вокзале германского Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен). Женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось.

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Источник: Сегодня

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