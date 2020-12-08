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В Запорожской области фермер вспахал еврейское кладбище: люди собирают кости на поле (фото)

8 декабря, 18:36

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Некоторым захоронениям более 150 лет

В Запорожской области фермер перекопал старинное еврейское кладбище под урожай зерновых. Правоохранители уже открыли уголовное производство. Однако наказать нарушителя хотят не за надругательство над могилами, а за самовольный захват земли.

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Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что тревогу забили жители Гуляйполя и краеведы. Однако местные власти и полиция не реагировали. Информацию о правонарушениях долго не хотели вносить в ЕРДР.

Правоохранители уверяют, что в ОТО нет документов на кладбище. Поэтому древнее кладбище – "просто земельный участок, который самовольно захватил фермер".

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В то же время местные власти утверждают, что никаких разрешений на вспашку кладбища не давали.

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Известно, что кладбище расположено на площади примерно 0,5 гектара, а некоторым захоронениям более 150 лет. После вспашки поле усеяно человеческими костями.

Местные жители собирают кости на поле и пытаются сохранить хотя бы надгробные памятники.

Напомним, ранее в Харьковской области дети устроили на кладбище погром.

Также мы рассказывали, как под Николаевом пьяные школьницы ради забавы разгромили кладбище.

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кладбище фермеры Запорожская область
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