В Запорожской области фермер вспахал еврейское кладбище: люди собирают кости на поле (фото)

В Запорожской области фермер перекопал старинное еврейское кладбище под урожай зерновых. Правоохранители уже открыли уголовное производство. Однако наказать нарушителя хотят не за надругательство над могилами, а за самовольный захват земли.
Об этом сообщает "Укринформ".
Отмечается, что тревогу забили жители Гуляйполя и краеведы. Однако местные власти и полиция не реагировали. Информацию о правонарушениях долго не хотели вносить в ЕРДР.
Правоохранители уверяют, что в ОТО нет документов на кладбище. Поэтому древнее кладбище – "просто земельный участок, который самовольно захватил фермер".
В то же время местные власти утверждают, что никаких разрешений на вспашку кладбища не давали.
Известно, что кладбище расположено на площади примерно 0,5 гектара, а некоторым захоронениям более 150 лет. После вспашки поле усеяно человеческими костями.
Местные жители собирают кости на поле и пытаются сохранить хотя бы надгробные памятники.
Напомним, ранее в Харьковской области дети устроили на кладбище погром.
Также мы рассказывали, как под Николаевом пьяные школьницы ради забавы разгромили кладбище.
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