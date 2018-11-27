В Запорожской области из-за гриппа школы закрылись на карантин

В некоторых школах Запорожской области с 27 ноября объявлен карантин в связи с повышенной заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе областной госадминистрации.

В частности, из-за гриппа занятия были полностью приостановлены в трех школах Запорожья, а также Бильмакском и Токмакском районах.

Кроме того, еще в девяти школах областного центра временно остановили занятия в 19 классах.

Всего за неделю в Запорожской области было зарегистрировано 8927 случаев острых респираторных инфекций, из них – 70% составляют дети до 17 лет.

В Харькове из-за гриппа типа "А" закрыли пять школ.

Ранее мы писали о том, что после стремительного похолодания в Украине повысилась повысилась вероятность заболеваний. Чаще всего это может быть банальной простудой, но иногда человека может подстерегать и опасный грипп.

Так, в Одесской области медики предупредили, что жителям региона будут угрожать три штамма гриппа: вирус типа А "Мичиган", А "Сингапур" и В "Колорадо".

Также мы писали о том, что за неделю только в столице инфекция уложила в кровати почти 12 тысяч человек. Всего же гриппом и респираторными вирусными инфекциями сейчас болеют более 145 000 украинцев, причем большинство из заболевших – дети.