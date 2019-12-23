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В Запорожской области мужчина устроил резню на остановке: один погибший, трое раненых

23 декабря, 16:05

В результате нападения один человек погиб и еще трое оказались в больнице

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Facebook

В Запорожской области мужчина с ножом напал на людей в Гуляйполе. Инцидент произошел на транспортной остановке.

"22 декабря, около двух часов ночи в Гуляйпольское отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Воздвиженка, возле остановки общественного транспорта обнаружено тело мужчины", – говорится в сообщении Нацполиции.

На теле погибшего, жителя Днепропетровской области 1986 года рождения, обнаружены ножевые ранения. Кроме того, в больницу с резаными ранами туловища доставили еще троих: местный житель, 1987 года рождения, и двое жителей Днепра, 1987 и 1974 годов рождения.

Полицейские выяснили, что ножевые ранения пострадавшим во время конфликта нанес житель Запорожья 1995 года рождения.

Подозреваемому уже сообщили о подозрении по статье "умышленное убийство" и "покушение на умышленное убийство двух или более лиц".

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Белой Церкви мужчина с ножом напал на людей возле АЗС и ранил троих. Инициатор конфликта получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а все трое товарищей – ножевые ранения различной степени тяжести.

А в Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом.

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нож запорожская область поножовщина Гуляйполе

Источник: Сегодня

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