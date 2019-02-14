В Запорожской области мужчина жестоко избил и ограбил пенсионера
Грабитель избил пожилого мужчину, отобрал у него мобильный телефон и скрылся
В Запорожской области полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в нападении и ограблении пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 13 февраля с заявлением в полицию с заявлением об ограблении обратился 65-летний житель Новониколаевского района. Мужчина рассказал, что его избил неизвестный, затем похитил у него мобильный телефон и скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 41-летний местный житель.
По факту грабежа открыто уголовное производство. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее мы сообщали о том, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.
Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару. Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.
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