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В Запорожской области мужчина жестоко избил и ограбил пенсионера

Сегодня, 17:03

Грабитель избил пожилого мужчину, отобрал у него мобильный телефон и скрылся

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В Запорожской области мужчина жестоко избил и ограбил пенсионера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg Запорожье Грабитель избил пожилого мужчину, отобрал у него мобильный телефон и скрылся

В Запорожской области полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в нападении и ограблении пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 13 февраля с заявлением в полицию с заявлением об ограблении обратился 65-летний житель Новониколаевского района. Мужчина рассказал, что его избил неизвестный, затем похитил у него мобильный телефон и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 41-летний местный житель.

По факту грабежа открыто уголовное производство. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы сообщали о том, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью.  Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.

Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару. Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.

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Тег ограбление, нападение, грабитель, запорожская область

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