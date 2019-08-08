В Запорожской области на взятке погорел депутат горсовета

Фото: СБУ

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках депутата одного из городских советов региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщает издание 061.ua, оперативники задержали депутата Васильевского горсовета. Выяснилось, чиновник систематически вымогал взятки от директора местного рынка. За деньги он обещал не создавать мужчине препятствия в хозяйственной деятельности. Депутата задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время очередного визита к директору рынка за "траншем" в размере 17 тысяч гривен.

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Фото: СБУ

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении депутата о подозрении", – рассказали в СБУ.

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Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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