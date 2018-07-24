В Запорожской области нашли подростка, пропавшего без вести

Вчера, 11:59

Мальчик ушел из дома к своей знакомой

Фото:npu.gov.ua
Фото:npu.gov.ua

В Запорожской области копы нашли пропавшего без вести мальчика. Как сообщает отдел коммуникации полиции области, 20 июля родители подали заявление о пропаже ребенка 2002 года рождения.

Расследованием занимались сотрудники ювенальной превенции, которые установили местонахождение мальчика – он находился в поселке Пришиб Михайловского района, где живет его знакомая.

"В отношении подростка правонарушений совершено не было. С несовершеннолетним провели профилактическую беседу и вернули домой", – передают копы.

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Напомним, ранее под Запорожьем полицейские разыскали ребенка, который ушел из дома гулять и не вернулся. Обращение в полицию поступило от его матери, которая заявила, что ее 7-летний сын около 11 утра ушел гулять на улицу и не вернулся. Инцидент произошел в селе Трояны Бердянского района Запорожской области.

Также мы писали о том, что ранее в Бердянске разыскали копы 12-летнюю девочку, которая пропала в курортном городе. Мать девочки обратилась в полицию через несколько часов после того, как ее 12-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. Также женщина сообщила, что у подростка отключен мобильный телефон.

Также стоит напомнить об исследовании украинских курортов на Азовском море, которое провели журналисты "Сегодня". Как выяснилось, они располагают немалым количеством преимуществ, но имеют также множество недостатков.
подросток, полиция, запорожская область

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Источник:

"Сегодня"

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