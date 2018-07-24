В Запорожской области нашли подростка, пропавшего без вести
Мальчик ушел из дома к своей знакомой
В Запорожской области копы нашли пропавшего без вести мальчика. Как сообщает отдел коммуникации полиции области, 20 июля родители подали заявление о пропаже ребенка 2002 года рождения.
Расследованием занимались сотрудники ювенальной превенции, которые установили местонахождение мальчика – он находился в поселке Пришиб Михайловского района, где живет его знакомая.
"В отношении подростка правонарушений совершено не было. С несовершеннолетним провели профилактическую беседу и вернули домой", – передают копы.
Напомним, ранее под Запорожьем полицейские разыскали ребенка, который ушел из дома гулять и не вернулся. Обращение в полицию поступило от его матери, которая заявила, что ее 7-летний сын около 11 утра ушел гулять на улицу и не вернулся. Инцидент произошел в селе Трояны Бердянского района Запорожской области.
Также мы писали о том, что ранее в Бердянске разыскали копы 12-летнюю девочку, которая пропала в курортном городе. Мать девочки обратилась в полицию через несколько часов после того, как ее 12-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. Также женщина сообщила, что у подростка отключен мобильный телефон.
Также стоит напомнить об исследовании украинских курортов на Азовском море, которое провели журналисты "Сегодня". Как выяснилось, они располагают немалым количеством преимуществ, но имеют также множество недостатков.
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