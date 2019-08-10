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В Запорожской области обнаружили тонну нитратных арбузов

Сегодня, 16:16

Специалисты исследовали 656 проб бахчевых культур

/ Фото: Pixabay

В Запорожской области пресекли продажу тонны арбузов, в которых содержание нитратов почти в четыре раза превышало допустимую норму. Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что на агропродовольственных рынках Запорожья специалисты исследовали 656 проб бахчевых культур.

"По результатам исследований выявлено 20 случаев превышения допустимого уровня содержания нитратов. Опасная продукция в количестве более одной тонны денатурирована и не допущена к реализации", – говорится в сообщении.

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Как сообщается, при исследовании бахчевых культур на содержание нитратов, минимальный показатель составлял 3,8 мг/кг, максимальный – 352,5 мг/кг, что почти в четыре раза выше допустимой нормы. Норма содержания нитратов в арбузах составляет 60 мг/кг, дынях – 90 мг/кг.

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Фото: Getty Images

Также в Госпродпотребслужбе призвали украинцев требовать экспертное заключение лаборатории при покупке арбузов на рынках, а "если покупаете в магазине – сопутствующие документы, подтверждающие безопасность этой продукции".

На столичных рынках уже вовсю торгуют первыми арбузами. Однако покупатели относятся к ним с опаской, мол, ранние могут содержать много нитратов. Новости "Сегодня" выбрали несколько спелых ягод и вместе со специалистами проверили их на опасные вещества:

Кроме того, мы писали о полезных и вредных качествах арбузов, и рассказывали, как правильно выбирать это лакомство:

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нитраты арбуз Запорожская область

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