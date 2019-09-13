В Запорожской области обвиняемый пытался сжечь суд во время заседания

В Запорожской области во время заседания обвиняемый пытался развести костер и угрожал сжечь суд. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Инцидент произошел во время судебного заседания 9 сентября 2019 в Михайловском районном суде Запорожской области.
"Обвиняемый по ч.2 ст.121 УК Украины, в знак протеста против обвинения, которое ему инкриминируют, высказывал угрозу сжечь суд и пытался развести костер в зале судебного заседания", – говорится в сообщении.
По данному факту уже внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 377 УК Украины.
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