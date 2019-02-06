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В Запорожской области "охотники" за металлом взломали амбулаторию

Сегодня, 14:29

В Акимовском районе из амбулатории семейной медицины вынесли чугунные батареи

В Запорожской области охотники за металлом взломали амбулаторию
В Запорожской области охотники за металлом взломали амбулаторию. Фото: Нацполиция
В Запорожской области "охотники" за металлом взломали амбулаторию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ad2/165/5c5ad216531b9.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ad2/165/5c5ad216531b9.jpeg Запорожье В Акимовском районе из амбулатории семейной медицины вынесли чугунные батареи

В Запорожской области полицейские задержали "охотников" за металлом, которые обокрали медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

В понедельник, 4 февраля около 11:30 в полицию поступило сообщение о краже имущества амбулатории семейной медицины в селе Ефремовка.

Как сообщила заявительница, неизвестные взломали замок, проникли в гараж амбулатории и вынесли оттуда чугунные батареи весом около 400 кг. Спустя сутки полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались местные жители 1984 и 1993 рождения.

Выяснилось, что похищенные батареи они успели сдать на металлолом. По факту кражи открыто уголовное производство. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.

В настоящее время копы проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Акимовского района.

Ранее мы писали, что в Одесской области "охотник" за металлом едва не оставил без воды целый город, пытаясь украсть водопроводную трубу возле Рени. Для этой цели мужчина по ночам копал траншею, чтобы вырезать часть трубы и сдать в пункт приема.

А в Херсонской области с "охотником" за металлом произошла трагедия – 23-летний мужчина подорвался на старом снаряде, который пытался распилить во дворе своего дома. Полицейские выяснили, что мужчина нашел несколько снарядов калибра 152 мм, которые собирался разобрать на металлолом.

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Тег кража, запорожская область, охотники за металлом

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