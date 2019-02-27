В Запорожской области почтальону грозит срок за мошенничество

Мужчина подделал подпись ветерана АТО и получил деньги вместо него

Иллюстрация. Фото из открытых источников.

В Запорожской области почтальону грозит срок за мошенничество //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/588/13a/5c758813a6d4a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/588/13a/5c758813a6d4a.jpg 2019-02-27T01:23:00+02:00 Запорожье Мужчина подделал подпись ветерана АТО и получил деньги вместо него

В Запорожской области бывшему почтальону, который работал в Бердянском районе, грозит лишение свободы по обвинению в мошенничестве и подделке документов. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, соответствующий обвинительный акт был передан в суд.

Как выяснилось в ходе досудебного расследования, в сентябре 2018 почтальон в ведомости на получение помощи подделал подпись участника АТО, а затем присвоил принадлежащие ветерану деньги, а позже представил своему руководству поддельную ведомость.

По фактам присвоения чужого имущества, подделки документов и использования заведомо поддельного документа было открыто уголовное производство. Санкции статей, которые инкриминируют бывшему почтальону, предполагают наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили компанию, продававшую акции Tesla. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила, что компания не является профессиональным участником фондового рынка.

Напомним, что Tesla для европейского региона теперь можно купить в Украине. На официальном сайте компании наша страна попала в раздел "Other Europe" вместе с Турцией, Румынией и другими государствами региона. Правда, забрать автомобиль нужно будет из Нидерландов.

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