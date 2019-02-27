В Запорожской области почтальону грозит срок за мошенничество
Мужчина подделал подпись ветерана АТО и получил деньги вместо него
В Запорожской области бывшему почтальону, который работал в Бердянском районе, грозит лишение свободы по обвинению в мошенничестве и подделке документов. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, соответствующий обвинительный акт был передан в суд.
Как выяснилось в ходе досудебного расследования, в сентябре 2018 почтальон в ведомости на получение помощи подделал подпись участника АТО, а затем присвоил принадлежащие ветерану деньги, а позже представил своему руководству поддельную ведомость.
По фактам присвоения чужого имущества, подделки документов и использования заведомо поддельного документа было открыто уголовное производство. Санкции статей, которые инкриминируют бывшему почтальону, предполагают наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили компанию, продававшую акции Tesla. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила, что компания не является профессиональным участником фондового рынка.
Напомним, что Tesla для европейского региона теперь можно купить в Украине. На официальном сайте компании наша страна попала в раздел "Other Europe" вместе с Турцией, Румынией и другими государствами региона. Правда, забрать автомобиль нужно будет из Нидерландов.
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