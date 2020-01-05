В Запорожской области под прикрытием вооруженных людей разграбили скифский курган

Краеведы даже не знают, что именно могли похитить из захоронения "черные археологи"

В селе Григорьевка Запорожской области разграбили тысячелетний курган. Древнее скифское захоронение изувечено.

Грабили "черные археологи" под прикрытием вооруженных людей, рассказали очевидцы "Сегодня".

Копателей увидел местный краевед Евгений Хмелевской, и вызвал полицию. Но воры успели удрать.

"Для них законы не писаны. То, что они здесь делают, переходит все границы. Они никого не боятся, они работают здесь по ночам, работает целая группа людей", – рассказывает краевед Евгений Хмелевской.

Раскопать успели едва ли не половину кургана. На месте бросили несколько черепков, кость и обломок стелы в виде человека – ею было покрыто одно из захоронений, показывает руководитель областного центра охраны культурного наследия Артур Середин.

"В этой куче камней, которые здесь сложили, эта плита достаточно хорошо обработана, это так называемая антропоморфная стела", – говорит директор Запорожского областного центра охраны культурного наследия Артур Середин. Злоумышленники ограбили захоронения ямной культуры и – скифские. Их история насчитывает шесть тысячелетий, и тянется до IV столетия нашей эры.

Грабители точно знали, где копать и искать артефакты. Какие сокровища присвоили – останется загадкой. Украденное черными археологами очень редко попадает в музеи.

Пока правоохранители ищут воров, в центре охраны наследия подсчитывают убытки.

"Стоимость этих курганов известна, она, в принципе где-то около миллиона за каждый курган, но этот курган самый большой здесь – до двух миллионов", – говорит директор Запорожского областного центра охраны культурного наследия Артур Середин.

Всего в Запорожской области – почти восемь тысяч курганов. Поставить охрану везде – нереально. Областная власть после этой кражи пообещала проверить все древние сооружения, крепости и захоронения. Чтобы понять, куда еще наведались "черные археологи".

Добавим, что в Полтавской области археологи выкопали древнюю булаву и браслет из волчьих клыков.

Напомним, что ранее Украина наложила санкции на археологов и пропагандистов в Крыму.

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