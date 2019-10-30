В Полтавской области археологи выкопали древнюю булаву и браслет из волчьих зубов

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Древнюю булаву и браслет из волчьих зубов обнаружили археологи на Полтавщине. Артефакты нашли в одном из курганов у села Бондари. В захоронении также были останки двух человек. Каменная булава, которую нашли рядом с костями, имеет бронзовые элементы. По словам ученых, такой артефакт свидетельствует о большом состояние ее владельца.

Юрий Башкатов, младший научный сотрудник Института археологии НАН Украины:

"Эта булава имела две функции. Как боевая, но для боевой она хорошо сделана, отшлифована,. Скорее это признак власти, скипетр и жезл в одном лице. Тем более, что фиксация бронзовыми гвоздями, это так дорого, как сейчас – золотом".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что выкопали археологи с начала года.Наши искатели древностей в составе 30 экспедиций, в том числе международных, раскопали десятки уникальных артефактов, часть из которых ученые называют сенсационными.

Также мы сообщали о главной находке сезона: запорожские археологи обнаружили захоронение скифского воина. Как сообщили ученые на своей Facebook-странице "Мамай-гора", для обнаружения этой могилы потребовалось 32 года исследований.

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