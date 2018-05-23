В Запорожской области произошло крупное ДТП: появились фото и видео

Вечером 22 мая в Запорожской области на трассе Харьков – Симферополь произошло масштабное ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Трагедия случилась около 18:30 возле села Раздол Михайловского района, где легковая Mazda, выполняя маневр обгона, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Mercedes.

Обе машины слетели в кювет, причем легковушка буквально оказалась под грузовиком, после чего обе машины загорелись. В результате погиб водитель легкового автомобиля.









Пожарные ликвидировали возгорание и с помощью специального оборудования деблокировали тело мужчины из покореженной машины, а также смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части. На ликвидацию последствий ДТП привлекались пять спасателей ГСЧС.

Напомним, ранним утром 23 мая на трассе на трассе Е40 Киев – Чоп произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали шесть человек. Авария случилась возле села Чучманы Бугского района Львовской области, где столкнулись грузовик и микроавтобус Mercedes Sprinter.

Ранее мы писали, что на международной трассе Киев – Чоп водитель внедорожника насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.