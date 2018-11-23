В Запорожской области спасать людей из снежных заносов будут вертолеты: опубликованы фото и видео

В Запорожской области состоялись масштабные учения спасателей, которые отрабатывали свои действия на случай резкого осложнения погодных условий.

Как сообщили в пресс-службе областной государственной администрации, занятия проводились 23 ноября в селе Семеновка Мелитопольского района. В "ликвидации" последствий непогоды были задействованы также все экстренные службы, в частности медики, полицейские и дорожная служба.











Согласно легенде учений, на автодороге Харьков – Симферополь, возле села Семеновка в снежный занос попали 27 автомобилей. Спасатели с помощью вертолета должны были вытащить людей из снежного плена.

Напомним, 19 ноября после снегопада в Одесской области спасателям пришлось вытаскивать автомобили из кюветов и бездорожья. Также была оказана помощь и пассажирам.

Также мы писали и о предупреждениях запорожским водителям - на дорогах области ожидался мокрый снег с дождем, а после снижения температуры ожидалась гололедица.

Стоит напомнить также о том, как в Украину пришла настоящая зима: 14 ноября снег выпал в нескольких городах страны, но больше всего "потрепало" столицу: множество ДТП, весь город встал в пробках, водители на лысой резине пытались" выжить" на дорогах. Читайте больше о том, как Киев пережил первое испытание снегом.