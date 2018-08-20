В Запорожской области столкнулись две легковушки: пострадали пять человек
Авария произошла на трассе Харьков – Симферополь
Фото: ГУНП в Запорожской области
Фото: ГУНП в Запорожской области
Фото: ГУНП в Запорожской области
В Запорожской области недалеко от села Новобогдановка столкнулись две легковушки, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"На автодороге Харьков – Симферополь на расстоянии 20 км от с. Новобогдановка, водитель автомобиля BMW, 1976 г.р., выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Ford, который двигался во встречном направлении", – сообщили правоохранители.
В результате аварии пострадали пять человек. В автомобиле Ford травмы получили водитель и трое его пассажиров: женщина 1981 г.р. и дети 2005, 2006 г.р. Кроме того, пострадал пассажир автомобиля BMW 2005 г.р. Их всех госпитализировали в больницу.
"Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование", – добавили в полиции.
Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.
В Нацполиции подсчитали, что ДТП в Украине происходят каждые три минуты, а каждые 2,5 часа в аварии гибнет человек:
Кроме того, участились случаи гибели пешеходов в ДТП. В центре организации дорожного движения отмечают: украинскими законами предусмотрены средства и правила, которые теоретически спасут жизнь пешеходов – но они не соблюдаются. Например, из-за интенсивного движения разметка исчезает быстрее, чем ее успевают восстановить.
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