В Запорожской области столкнулись две легковушки: пострадали пять человек

В Запорожской области недалеко от села Новобогдановка столкнулись две легковушки, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"На автодороге Харьков – Симферополь на расстоянии 20 км от с. Новобогдановка, водитель автомобиля BMW, 1976 г.р., выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Ford, который двигался во встречном направлении", – сообщили правоохранители.

В результате аварии пострадали пять человек. В автомобиле Ford травмы получили водитель и трое его пассажиров: женщина 1981 г.р. и дети 2005, 2006 г.р. Кроме того, пострадал пассажир автомобиля BMW 2005 г.р. Их всех госпитализировали в больницу.

"Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование", – добавили в полиции.