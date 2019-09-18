В Запорожской области убили местного чиновника и сожгли его автомобиль: фото

/ Фото: 0619.com.ua

В Запорожской области расстреляли из автомата замглавы Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова. Убивство произошло в Акимовке на пороге поселкового совета. Об этом сообщает 0619.com.ua.

Очевидец происшествия сообщил, что злоумышленник сделал еще несколько выстрелов в упор, когда 42-летний чиновник уже лежал на земле.

По данным полиции, со слов свидетелей стало известно, что неизвестный, расстрелявший заместителя председателя Акимовской ОТГ, скрылся на автомобиле Daewoo. Спустя некоторое время после происшествия правоохранители нашли сожженную машину недалеко от места убийства.

А оружие, из которого был убит чиновник, преступники выбросили за гаражами.

В связи с происшествием в области введен план "Сирена".

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