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В Запорожской области убили местного чиновника и сожгли его автомобиль: фото

18 сентября, 12:57

Полиция нашла сожженный автомобиль, на котором скрылись преступники

/ Фото: 0619.com.ua

В Запорожской области расстреляли из автомата замглавы Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова. Убивство произошло в Акимовке на пороге поселкового совета. Об этом сообщает 0619.com.ua.

Очевидец происшествия сообщил, что злоумышленник сделал еще несколько выстрелов в упор, когда 42-летний чиновник уже лежал на земле.

По данным полиции, со слов свидетелей стало известно, что неизвестный, расстрелявший заместителя председателя Акимовской ОТГ, скрылся на автомобиле Daewoo. Спустя некоторое время после происшествия правоохранители нашли сожженную машину недалеко от места убийства.

А оружие, из которого был убит чиновник, преступники выбросили за гаражами.

В связи с происшествием в области введен план "Сирена".

Напомним, мы писали, что семь подозреваемых в заказном убийстве директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году, также причастны к заказному убийству начальника отдела рекламы Киевского метрополитена.

Кроме этого, в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

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