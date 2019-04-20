В Запорожской области задержали полицейских за сбор "дани" с предпринимателей

Задержаны замглавы и оперуполномоченный Пологовского райотдела полиции

Фото: Государственное бюро расследований.

В Запорожской области полицейские и следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали заместителя начальника и оперуполномоченного Пологовского райуправления Главного управления Нацполиции по подозрению в вымогательстве денег у предпринимателей. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, они хотели получать от местного предпринимателя, занимающегося торговлей металлоломом, ежемесячную "дань" в размере 8000 гривен.

"Правоохранители подсчитали, что за предыдущие три месяца, то есть с января по март 2019 года, предприниматель уже "задолжал" им 24 тысяч гривен, еще 8000 – зa возврат ранее изъятого металлолома. Таким образом им должны были заплатить сразу 40 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что в конце 2018 года за аналогичные действия задержали начальника Пологовского отдела полиции, и в течение нескольких месяцев местные правоохранители не собирали "дань". Однако, согласно сообщению, даже после смены руководства в райуправлении предприниматели снова стали получать требования от местных полицейских.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо большом размере или служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение).

Если вину полицейских докажут, им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее правоохранители задержали двух должностных лиц Киево-Святошинского райсовета в Киевской области, которые получили от частного предпринимателя взятку в 99 300 гривен.

Кроме того, в Житомире сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновника горсовета, который наладил схему получения взяток от местных жителей.

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