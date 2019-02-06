В Запорожской области закупили новые автобусы школьникам

Транспорт закупили благодаря финансированию из областного и местных бюджетов

В Запорожской области закупили новые автобусы школьникам 2019-02-06T16:47:00+02:00 Запорожье Транспорт закупили благодаря финансированию из областного и местных бюджетов













Директора школ Запорожской области получили новые школьные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе областной государственной адиминистрации.

6 февраля перед зданием ОГА директорам школ торжественно вручили ключи от шести новых комфортабельных школьных автобусов марки "Эталон", каждый из которых рассчитан на 31 посадочное место.

На их покупку было потрачено 10 млн. 692 тыс. грн. Машины получили три района Запорожской области и три областных территориальных громады. Всего за два года было куплено 53 автобуса для перевозки детей, проживающих в сельской местности.

Напомним, ранее на Оболони в Киеве маршрутка ездила по городу со спущенным колесом. Также сайт "Сегодня" писал о том, что закончено следствие по смертельному ДТП с актрисой "Дизель-шоу" под Киевом.

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