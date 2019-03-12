Вспышка кори в СИЗО Запорожья: появился комментарий прокуратуры
За месяц корь обнаружили у семерых арестантов СИЗО
В следственном изоляторе Запорожья на протяжении февраля и марта семерым арестантам поставили диагноз "корь". Причины вспышки опасного заболевания были расследованы областной прокуратурой, которая сообщила о результатах проверки.
В ведомстве напомнили, что во второй половине февраля текущего года болезнь обнаружили у четверых заключенных, а по состоянию на 1 марта симптомы проявились еще у троих.
Специалисты выяснили, что заболевание появилось из-за осужденного, который направлялся к месту отбывания наказания "транзитом" через следственный изолятор.
Корь диагностировали вовремя, больных изолировали, а также провели соответствующее лечение. В настоящее время все заключенные уже выздоровели. Эпидемический порог в учреждении превышен не был.
Для справки: корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.
Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Вспышка кори в СИЗО Запорожья: появился комментарий прокуратуры". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Запорожье остановили машину с вооруженным водителем
Полицейские изъяли у водителя оружие и наркотики