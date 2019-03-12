Вспышка кори в СИЗО Запорожья: появился комментарий прокуратуры

За месяц корь обнаружили у семерых арестантов СИЗО

СИЗО в Запорожье. Фото: inform.zp.ua.

Вспышка кори в СИЗО Запорожья: появился комментарий прокуратуры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7a6/a39/5c87a6a39a3b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7a6/a39/5c87a6a39a3b3.jpg 2019-03-12T14:39:18+02:00 Запорожье За месяц корь обнаружили у семерых арестантов СИЗО

В следственном изоляторе Запорожья на протяжении февраля и марта семерым арестантам поставили диагноз "корь". Причины вспышки опасного заболевания были расследованы областной прокуратурой, которая сообщила о результатах проверки.

В ведомстве напомнили, что во второй половине февраля текущего года болезнь обнаружили у четверых заключенных, а по состоянию на 1 марта симптомы проявились еще у троих.

Специалисты выяснили, что заболевание появилось из-за осужденного, который направлялся к месту отбывания наказания "транзитом" через следственный изолятор.

Корь диагностировали вовремя, больных изолировали, а также провели соответствующее лечение. В настоящее время все заключенные уже выздоровели. Эпидемический порог в учреждении превышен не был.

Для справки: корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.

Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

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