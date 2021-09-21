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Второй за сутки взрыв газа в Запорожье: попытка суицида и пьяная халатность

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий Выпускающий редактор Сегодня
21 сентября, 22:14
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По мнению экспертов, виноват газовый баллон
От дома остались дымящиеся руины. Коллаж: "Сегодня"
От дома остались дымящиеся руины. Коллаж: "Сегодня"

В райцентре Токмак Запорожской области произошел мощный взрыв в частном доме на ул. Призаводской. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня". По его информации, взрыв прогремел около 18:15.

Взрывом разнесло частный дом на куски. Пострадал хозяин 71 года, который во время взрыва находился в нетрезвом состоянии. Как сообщили в полиции, с ожогами 60% поверхности кожного покрова он был доставлен в больницу.

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По предварительным данным, в хозяйственном помещении рядом с домом взорвался газовый баллон, причина – неосторожное обращение хозяина дома. Но точные причины взрыва сейчас устанавливают эксперты. Близлежащие дома, по предварительной информации, не повреждены.

Решается вопрос об открытии уголовного дела по ст. 270 УК Украины (Нарушение требований пожарной или техногенной безопасности).

Аналогичный случай взрыва в частном доме произошел во вторник днем в Приморске Запорожской области. Точно также взорвалась воздушно-газовая смесь, в результате чего строение оказалось полностью разрушенным. Из-под обломков спасатели вытянули 60-летнего владельца дома. Мужчина не пострадал. По предварительной версии, он пытался совершать суицид.

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Напомним, что ранее в Запорожье отец похитил годовалую дочь прямо из коляски. Маленькую Мирославу украли прямо у подъезда, когда бабушка вышла с ней на прогулку.

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