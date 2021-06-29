Запорожье накрыла непогода с градом и ливнем (видео)

В некоторых дворах шквальный ветер ломал ветви деревьев, а град, который был размером больше вишни, побил листву

В Запорожье пронесся страшный ураган. Ветер был такой силы, что ломал деревья, а интенсивные осадки за считанные минуты затопили улицы.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Таисия Маковий, на Центральном проспекте легковушки едва не тонули, вода заливала даже маршрутки.

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Кроме того, несколько районов Запорожья засыпало градом. Синоптики предупреждают, что грозы продлятся до конца суток.

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Напомним, что июнь в Украине выдался и дождливым, и жарким. Первые две недели территории всех областей заливали ежедневно дожди, а со второй половины месяца началась "адская" погода – температура в тени поднималась до +35, на солнце было еще жарче. Мы узнали у синоптиков, какой теперь погоды ждать в июле.

Кроме того, в Киеве выпал огромный град.