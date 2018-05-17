Запорожские депутаты решили "ходить" на работу через интернет

Запорожские депутаты предложили проводить работу бюджетной комиссии областного совета в режиме видеоконференции. Соответствующее предложение поступило 17 мая во время заседания комиссии.

Депутаты отметили, что они зачастую не могут провести заседания из-за отсутствия кворума, поскольку иногда причиной неявки депутата становится командировка в другой город. И в таких случаях представитель облсовета мог бы участвовать в заседании депутатской комиссии в режиме онлайн, и голосовать с помощью видеосвязи.

Инициатором подобного нововведения выступил глава бюджетной комиссии Сергей Ткаченко, который обратился к главе облсовета Григорию Самардаку с просьбой выделить из бюджета средства на покупку дополнительных камер в кабинеты, где проходят заседания.

В процессе обсуждения депутаты решили, что данное предложение имеет смысл и после некоторых доработок члены комиссии будут рекомендовать внести изменения в регламент органа местного самоуправления.

Напомним, ранее на заседании Киевского областного совета депутаты устроили драку, в результате которой у одного из народных избранников диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти.

А в Николаеве после заседания областного совета избили депутата – он попал в нейрохирургическое отделение с больницы сотрясением мозга и обвинил в нападении главу администрации одного из районов.