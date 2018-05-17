Запорожская область вышла в лидеры показателей борьбы с коррупцией

С начала года запорожскими правоохранителями было составлено 54 протокола в сфере борьбы с коррупцией

С начала 2018 года оперативниками Запорожской области было составлено 54 протокола по факту нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, подавляющее большинство правонарушений (40) – это тяжкие и особо тяжкие. Сумма убытков, которые были причинены области, – порядка 218 млн гривен.

Из общего количества выявленных фактов коррупции, 15 правонарушений было совершено в бюджетной сфере, 4 в сфере земельных отношений (второе условное место по Украине), по 2 в топливно-энергетическом комплексе и в сфере образования, а также 1 нарушение в транспортной сфере.

К ответственности за коррупционные действия были привлечены 9 лиц. В настоящее время они отстранены от служебных обязанностей.

Напомним, ранее сотрудники СБУ задержали на взятке старшего следователя Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Ранее в Хмельницкой области двое сотрудников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков были задержаны на получении взятки от местного жителя, которому они обещали за две тысячи долларов избежать уголовной ответственности.

Также мы писали о разоблачении полицейского-взяточника в Житомирской области: коп вымогал деньги с водителя, обещая ему не возбуждать административное дело за езду в пьяном виде.