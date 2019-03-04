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Запорожские учителя нашли необычный подход к преподаванию украинского языка

Сегодня, 19:16

Правила украинского языка написаны прямо на стенах и лестницах школы

Креатив в запорожской школе. Скриншот
Креатив в запорожской школе. Скриншот.
Запорожские учителя нашли необычный подход к преподаванию украинского языка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d5c/474/5c7d5c474512a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d5c/474/5c7d5c474512a.png Запорожье Правила украинского языка написаны прямо на стенах и лестницах школы

Изучать язык – легко и интересно, особенно когда его правила написаны на стенах и лестницах. С таким творческим подходом к преподаванию родного языка подошли педагоги и ученики школы в Пологах, Запорожской области.

Так, на лестницах можно узнать, как отличить союз от предлога, существительное от местоимения, а частицу – от восклицания. При этом главное – не оступиться.

На каждой ступеньке – отдельная часть речи. Поднимаются школьники на второй этаж, а перед глазами у них – правила написания. Подобная шпаргалка чрезвычайно полезна, признался восьмиклассник Владислав.

"Помогает, когда идешь в кабинет на урок, можно повторить быстро", – рассказал школьник Владислав Фартюшин.

Сколько раз нужно пройти по ступенькам, чтобы изучить досконально части речи, в школе еще не считали.

"Каждому по-разному, но, если на уроках хорошо слушать – хватит и одного раза", – считает школьница Яна Лемишко.

По словам учителей, новое оформление лестниц все же принесло пользу – теперь дети намного лучше знают украинский язык.

"Дети интересуются и повторяют, на перерывах тоже повторяют части речи, когда они изучают, когда им нужно это, то, понятно, что качество знаний в связи с этим улучшается", – подчеркнула преподаватель украинского языка Ирина Гугля.

В этой пологовской школе есть и другие необычные учебники. Для учеников начальных классов – яркая кошка-азбука и таблица умножения. Всю эту полезную красоту нарисовали за время зимних каникул старшеклассники, а подсказывали им учителя. Всем цветная школа нравится, а взрослые называют это частью нового образовательного пространства.

"Эта идея довольно-таки правильная, и проект у нас – сделать такое же на лестницах с английским языком", – заверил директор школы Сергей Горулько.

Между тем, свободного места для творчества в коридорах школы еще остается немало. В ближайшее время нарисуют еще больше учебников – по химии, физике, географии и по другим предметам.

Напомним, ранее мы писали о киевском школьнике Андрее Куделе, который установил рекорд по количеству побед на школьных олимпиадах. За 65 дней он занял призовые места в 37 конкурсах.

Также мы писали о секретах успеха эстонской школы, которая считается мировым образцом в предоставлении услуг через интернет. Там уверены, что новые технологии позволяют лучше усваивать любые предметы – от математики до истории с искусством, а смартфон с интернетом – не прихоть. В эстонской школе – это скорее необходимость. Классических, бумажных учебников здесь нет. Ученики пользуются электронными – через телефоны и планшеты.

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Тег школа, школьники, учителя, уроки, преподаватели

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