Интернет, планшеты и персональная ID-карта: секреты эстонской электронной школы

Новые технологии позволяют лучше усваивать любые предметы – от математики до истории с искусством

Интернет, планшеты и персональная ID-карта: секреты эстонской электронной школы 2019-02-24T02:25:00+02:00 Евросоюз Новые технологии позволяют лучше усваивать любые предметы - от математики до истории с искусством

В мире образцом по предоставлению услуг через интернет считают эстонское электронное правительство. А саму Эстонию, благодаря развитию новых технологий, неформально называют европейской Кремниевой долиной.

Новые технологии позволяют лучше усваивать любые предметы – от математики до истории с искусством.

Смартфон с интернетом – не прихоть. В эстонской школе – это, скорее, необходимость. Классических, бумажных учебников здесь нет. Ученики пользуются электронными – через телефоны и планшеты.

Госпожа Вирве преподает 37 лет. На ее глазах рождалась новая эстонская школа. Как заполнять бумажные журналы – учительница почти не помнит. Здесь вместо ученических дневников и классных журналов – единая электронная база. У каждого личный кабинет с оценками, замечаниями и рекомендациями.

Такая электронная система есть в каждой эстонской школе. Все они, хотя в городах, хоть в селах подключены к скоростному интернету.

"Интернет в эстонских школах появился еще в 1996-97 годах. В те времена не все мы даже дома имели интернет, а в школах он был. С тех пор мы начали вводить тренинги по компьютерной грамотности для учителей. Сейчас конечно тренинги сложнее. Ну например, как я могу использовать роботов для преподавания математики, чтобы сделать ее более понятной для детей", – рассказывает Кристель Рилло, заместитель главы отдела электронных услуг Министерства образования Эстонии.

У каждого эстонского ученика – персональная ID-карта. С ней и в общественный транспорт, и за книжкам в библиотеку, и за обедом в столовую. Казалось бы мелочь, но, говорят здесь, такая система, помогает лучше понимать вкусовые предпочтения детей и точно планировать закупки.

А тем временем, в Украине в Раду подадут новый закон об образовании.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, как поехать учиться в Европу по гранту. Также мы писали о тонкостях обучения в Бельгии.

Также мы сообщали о том, что в столице вступили в силу новые правила приема детей в садики. Теперь первоочередное право зачисления имеют малыши-киевляне, а за незарегистрированных детей родителям, возможно, придется доплачивать. Родители вторых, конечно, недовольны, а вот киевляне новшество поддерживают.

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