Боевики "ДНР" что-то затевают: под Горловку переброшен штурмовой батальон "Сомали"

Бандиты еще не определились – хотят они наступать или обороняться

В оккупированную боевиками т.н. ДНР и российскими военными Горловку Донецкой области переброшен пресловутый штурмовой батальон "Сомали".

Сейчас он находится в поселке Зайцево, расположенном севернее Горловки, сообщает издание Gorlovka.ua.

По словам боевиков, ситуация здесь обострилась в тактическом плане.

"Противник (речь идет о ВСУ. – Ред.) начинает массовые обстрелы, а это отражается на соседних поселках. Уже одна улица практически стерта с лица. Там нет ни одного целого строения, ни одного целого сарая", – жалуются боевики.

Они заметили, что к ним подошли дополнительные силы. "С такими силами можно и врезать по зубам как следует, если даст команду командование", – добавил один из боевиков.

"Все готовы держать оборону", – заверил другой боевик "ДНР".

Напомним, почти две недели назад ВСУ отбили у боевиков поселок под Горловкой, после чего те предприняли несколько безуспешных попыток вернуть его под свой контроль.

Также ранее сообщалось о крупных потерях боевиков под Горловкой. Только за неделю они недосчитались 12 человек убитыми и 15 ранеными.