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Запорожского депутата прокуратура объявила в розыск

Сегодня, 17:34

Депутата шесть раз пытались вызвать в суд

Прокурор Запорожской области объявил о подозрении депутату с трибуны горсовета
Прокурор Запорожской области объявил о подозрении депутату с трибуны горсовета. Фото: 061.ua
Запорожского депутата прокуратура объявила в розыск //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/465/436/5c5465436effd.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/465/436/5c5465436effd.jpeg Запорожье Депутата шесть раз пытались вызвать в суд

Прокуратура Запорожской области объявила в розыск депутата Запорожского городского совета Михаила Прасолова, которому шесть раз пытались вручить сообщение о подозрении.

Его подозревают в том, что он внес в декларацию неправдивую информацию, скрыв от Национального агентства противодействия коррупции многомиллионный кредит. "Ловить" депутата на сессию приехал лично областной прокурор Валерий Романов, сообщает "061".

Как оказалось, вручить ему письменное уведомление о подозрении пытаются со 2 октября прошлого года. Тогда Михаил Прасол по телефону обещал приехать в прокуратуру, но так и не появился. На следующий день повестка была отправлена по месту работы фигуранта.

"24 октября он перестал принимать звонки. Повестку о вызове отправили на вайбер который был активен. Также повестка была направлена ​​на электронную почту адвоката указанного депутата. Кроме этого, было дано поручение работнику Управления защиты экономики о вручении повестки по месту регистрации и работы. Однако документ не был вручен в связи с отсутствием каких-либо лиц по этим адресам", – говорится в сообщении.

В ноябре 2018 года следователь еще раз пытался передать документ депутату. После очередной неудачной попытки областной прокурор составил сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации.

Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении депутата меры пресечения. На шесть судебных вызовов Прасол не явился и о причинах своей неявки не сообщил.

В конце декабря прошлого года было принято решение вызвать депутата для рассмотрения ходатайства в суде в принудительном порядке. После неявки подозреваемого объявили в розыск.

В результате, 30 января депутата отыскали на сессии горсовета. Однако сообщение о подозрении ему так и не вручили. Прасол попросил прислать документ на почту.

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Тег Запорожье, декларация, розыск, запорожская область, декларирование

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