"Зараженное" общежитие и вспышки в больших городах: что творит коронавирус в Запорожской области

В Запорожской области продолжает расти количество заболевших COVID-19. В частности, в общежитии в Александровском районе Запорожья, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, опасный недуг нашли уже у 15 жителей.

"На сегодня обследовано более сотни жителей. В целом подтверждено 15 случаев заболевания. Среди больных также дети 10-17 лет. Их состояние стабильное", – рассказали в Запорожском горсовете.

Ранее в больницы были госпитализированы 13 человек, а общежитие закрыли на карантин.

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"Вместе с тем, у двух женщин, которые были направлены на обсервацию без симптомов, 26 апреля повысилась температура, поэтому им дают кислород. По данным медиков, состояние пациентов удовлетворительное", – сообщили в горсовете.

Сегодня в общежитии должны закончить тестирование на коронавирусную инфекцию всех жителей, которых около двухсот, а также провести санитарную обработку.

Возле общежития дежурят правоохранители, никого не выпускают и не впускают внутрь. Сейчас решается вопрос поставки продуктов питания и медикаментов тем, кто находится в здании.

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В свою очередь городской голова Запорожья Владимир Буряк дал поручение провести инструктаж во всех 54 общежитиях города и подготовить памятки, чтобы в случае выявления симптомов коронавирусной инфекции, люди знали, куда обращаться.

По оперативной информации Запорожского областного лабораторного центра, на утро 27 апреля в регионе зарегистрировано 204 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего в настоящее время медики проверяют 22 новых "подозрений".

Случаи инфицирования выявлены: г. Запорожье – 128 человек, г. Мелитополь – 32 человека; г. Бердянск – 5 человек; г. Энергодар – 13 человек; Васильевский район – 2 человека; Запорожский район – 4 человека; Каменско-Днепровский район – 1 человек; Мелитопольский район – 8 человек; Новониколаевский район – 1 человек; Ореховский район – 4 человека; Пологовский район – 1 человек; Токмакский район – 3 человека; Акимовский район – 1 человек, Михайловский район – 1 человек.

На сегодняшний день госпитализированы 60 человек, еще 100 – лечатся амбулаторно. В тоже время 39 заболевших уже успешно преодолели коронавирус. Пять человек, к сожалению, умерли: это жители Мелитополя, Бердянска, Энергодара и Запорожья.

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О причинах заболевания COVID-19 у пациентов области, эпидемиологи сообщают: все первые случаи были привезены из-за границы, после чего заболевание распространилось на контактных лиц. Причина отдельных случаев еще устанавливается.

Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 27 апреля в стране зафиксировано 9009 случаев инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 392 новых зараженных.

В результате осложнений, вызванных болезнью,умерли 220 человек, 864 – выздоровели.

О первых симптомах коронавируса, которые могут быть совсем незаметными, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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