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Коронавирус в Запорожье: в общежитии обнаружили 11 заболевших COVID-19

25 апреля, 17:47

Руслан Ровик

Общежитие будет закрыто, в нем проведут дезинфекцию

В Александровском районе Запорожья обнаружили очаг заражения коронавирусом в одном из общежитий: там заболели 11 человек.

Об этом сообщили на официальном сайте городского совета.

В настоящее время в здании проводятся противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто и там будет проведена санитарная обработка, а всем его жителям сделают тесты на определения коронавируса.

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Городской голова Владимир Буряк распорядился экстренно собрать городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по поводу выявления очага заражения людей коронавирусом.

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Ранее мы сообщали, что в Запорожье COVID-19 унес жизнь директора местного рынка. 65-летний мужчина скончался в больнице ночью 14 апреля.

Напомним также, что в одесской мэрии рассказали подробности о мужчине с коронавирусом, умершем в Одессе. У него были тяжелые сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность.

Также мы писали, что в городе Подольск в Одесской области похоронили умершего от коронавирусной инфекции COVID-19 семейного врача Виктора Галиченко.

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Запорожье общежитие инфекция коронавирус

Источник: Сегодня

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