Зарплаты в Запорожской области оказались одними из самых высоких в Украине

Сегодня, 15:08

Регион попал в пятерку самых "богатых" по средним зарплатам

Фото: Getty
Фото: Getty

По уровню средней зарплаты в Украине Запорожская область заняла пятое место. Об этом сообщает Главное управление статистики в Запорожской области.

Средняя заработная плата за январь-март зафиксирована в размере 7 974 грн.

Самая высокая средняя зарплата зафиксировали в Киеве — 12 392 грн. В пятерку областей с самым высоким уровнем дохода вошли Донецкая область — 8 572 грн, Киевская — 8 206 грн, Днепропетровская — 7 995 грн, Запорожская — 7 805 грн.

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Самая низкая средняя зарплата в Тернопольской области — 6 100 грн.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, за год зарплаты украинцев выросли на 20%. Среди самых высокооплачиваемых профессий Госстат указал финансистов, страховщиков и IT-шников, но лидерство удерживают работники авиационной сферы. В то же время, самые низкие доходы получают медики и курьеры.

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К слову, ранее украинцы рассказали, какой зарплаты хватит на жизнь. Оказалось, что желаемый минимум совпадает во всех регионах, несмотря на фактическую разницу в оплате труда.
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Источник:

"Сегодня"

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