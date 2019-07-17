Митрополит Павел: "Все мы — духовные дети Петра и Павла"

Как подражать первоверховным апостолам Петру и Павлу

Каноническая икона Петра и Павла. Апостолы всегда изображены вместе.

"Петре и Павле, от Рима сошедшася, посетите нас! Утвердите нас". Так говорится в одном из праздничных пений, посвященных первоверховным апостолам Петру и Павлу. Они помещены вместе на одной иконе, оба умерли в Риме, но апостолы эти совершенно разные, и степень этой разности очень велика. Павел был учеником великого ученого Гамалиила, знал несколько языков, Петр — простой рыбак. Павел не знал женщины, у Петра же были семья и жена. При этом оба пришли в Рим разными путями проповедовать Евангелие, и там же оба закончили свою жизнь. Чему бы мы могли у них поучиться — "Сегодня" узнали у наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла.

— Чему каждый из нас может поучиться у апостолов Петра и Павла?

— Эти два человека в добром смысле слова перевернули весь мир. Они все человечество — а это даже не миллион, не два, а огромное множество людей, которое мы не в силах посчитать за две тысячи лет, — привели ко Христу и приводят до сих пор. Мы все — их духовные дети. Как говорят: умирают всякие идеи, разрушаются города и падают государства, а вера Христова незыблема.

Петр и Павел — светильники Божьи. Они — ходатаи наши перед Богом. Мы часто хотим изменить мир, но сами мы не меняемся. А Петр и Павел, прежде чем стать проповедниками, изменили себя изнутри, изменили суть своей жизни. Апостол Петр оставил семью, оставил родных и близких, как сказано в жизнеописании, и пошел со Христом. Это Петру Спаситель сказал: "Паси овцы моя, паси агнцы моя". Этими словами Господь утверждает Петра в апостольском служении.

Собор Св. Петра. На этом месте его распяли

— Хотя Петр и трижды отрекся от Христа в свое время…

— Да, и всю жизнь он каялся. Благодаря этому великому покаянию Христос трижды утверждает его в апостольстве — просит пасти тех, кто будет частью церкви Христовой, просит стать их водителем и проводником в Царствие Божие.

Апостол Павел — человек очень образованный, философ, о чем ярко свидетельствуют его послания. Каждая фраза, каждое предложение пропитаны назиданием и мудростью. Для каждого в словах апостола Павла есть истинный путь. Каждый в образе апостола Павла находит часть себя. Для грешников он грешник. Павел и сам постоянно признавался, что прежде гнал христиан, рассказывал, как убивали первомученика Стефана. Но после, уверовав во Христа, его жизнь кардинально изменилась. Я думаю, что молитва Божией Матери и Иоанна Богослова сыграла огромную роль в этой перемене. Павел был спокойным человеком. Никого не боялся, говорил правду в глаза. Он полагал все свои надежды на Бога. Мы видим, как он мудро отвечает на возмущения людей, настроенных против христиан, и в итоге приводит их к вере Христовой.

Тем, кто хочет изменить общество, я бы советовал начать с себя. Не клевещите, не воруйте, не убивайте, не блудите, не лжесвидетельствуйте, не делайте другим того, чего не желаете себе. Иначе вы раскладываете палящий огонь в свою душу, и в огне этом вы сожжете сами себя. Страшно то, что мы порой не чувствуем ответственности за то, куда идем и что делаем. Мы просто думаем: как замечательно быть президентом, или начальником, или митрополитом. А что за этой должностью стоит крестоношение, распятие, и оплевание — мы не думаем.

Если хулят человека, который честно творил дела богоугодные, — это вменится ему в праведность. А если хвалят того, кто на самом деле, кроме обмана, ничего и не делал, — то он собирает угли горящие на свою голову. Как говорит апостол Павел: "Да будет в вашей жизни да — да или нет — нет". У апостола Павла всегда было "да" или "нет". "Нет" — означает "я против греха", "да" — "я за Христа". Я сердечно поздравляю всех с праздником Петра и Павла. Мы все дети апостолов Петра и Павла. В нас через Евангелие они сеяли слово правды, и сеяли это зерно очень обильно. Потому и пожинают плоды сегодня. Они хотели нам с вами спасения и были спасительным кораблем нашей жизни.

Папа Римский. Никогда не носил имени Петр

"Вначале я не любил имя Павел"

— Владыка, почему апостол Павел о себе говорил, что более всех потрудился за Христа? Разве он потрудился больше Иоанна Богослова?

— А вы посмотрите по карте, где он только ни проповедовал, сколько городов и стран обошел! Аравия, Антиохия, Дамаск, Иерусалим, Листр, Фригия, Галатия, Афины, Фессалоники, Коринф, Родос, Кипр, Рим, где был казнен. Сколько раз он был в кораблекрушениях и был побиваем камнями и гоним! Но все это ради Христа, ради Вечной жизни с Ним. И все это нашло отражения в посланиях, которые он писал: к коринфянам, к римлянам, к галатам, к фессалоникийцам, к евреям.

— Вам особенно повезло — вы при рождении носили имя Петр, а после пострига стали Павлом. Не было ли боязни носить имя великого проповедника Божия?

— Нет, но у меня вначале было негативное отношение к имени Павел. В моем роду носители имени Павла были непутевыми неудачниками. Поэтому, когда владыка Варлаам меня постригал, я просил: "Только не называйте Павлом, а то уйду с пострига!" Я хотел имя Антоний, Серафим или Варлаам. Когда все же назвали Павлом, меня поначалу коробило сильно. Владыка пояснил: он трижды бросил жребий, и трижды ему выпадало имя Павел. Утешал меня: "Зато не надо менять именной иконы". Кстати, мне подарили несколько икон Петра и Павла, просто Павла, а вот только Петра еще никто не дарил. Теперь если кто позовет меня: "Петр!", могу и не обернуться — настолько сжился с именем Павел. Я уже стал забывать, кто такой был Петр в моей жизни. Даже родные с первого же дня моего пострига называют только Павлом.

"Три фонтана". Здесь казнили апостола Павла

— А какой день для вас важнее, глубже: день рождения или день Петра и Павла?

— День рождения — это только мой день, Богом данный. А в День Петра и Павла Церковь величает их труды. Не было бы дня рождения, не было бы и Дня ангела — ведь так? Господь меня из небытия привел в бытие, и в этот день я служу литургию, причащаюсь. По возможности приглашаю людей на братскую трапезу, чтобы просто побыть рядом с ними, порадоваться их успехам или поскорбеть о печалях, посмотреть — никого ли я не потерял на своем жизненном пути. Для меня и тот, и тот день — праздники. Но день рождения мой часто приходится на пост, потому приглашаю людей чаще на Петра и Павла. Вот только когда говорят тосты — не люблю. Если говорят — вот, вы Лавру отстроили, то это не я, а Матерь Божия с преподобными, а я являюсь лишь аккумулятором, движущей силой, но не более.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как правильно вести себя после причастия. О том, как должно измениться наше поведение после причастия и тонкостях таинства евхаристии мы расспросили наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла.

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