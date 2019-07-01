Праздники и памятные дни июля: Рождество Иоанна и окончание Апостольского поста

Главные праздники июля, особенности Апостольского (Петрова) поста и три главные составляющие молитвы, которую слышит Господь

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"Все четыре поста, в том числе и Петров, который еще называют Апостольским, были установлены в апостольские времена и утверждены вселенскими соборами, — напутствует наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел. — Петров пост имеет истоки от первых христиан, начинается сразу после праздника Троицы и заканчивается 12 июля праздником святых Петра и Павла — апостолов, которые очень много потрудились для нашего с вами спасения. Этот пост не строгий. Только по средам и пятницам — холодная пища без растительного масла. А в остальные дни благословляется рыба и растительное масло. Он не строг и не так тяжел, как предыдущий. Думаю, святые отцы знали, что это жаркое время сбора первого урожая. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем исполнять все то, что святая церковь просит. Она не заставляет, а просит поститься и соблюдать церковные правила для нашего с вами спасения и славы Божьей. Поздравляю всех вас с началом Петрова поста. Пусть Божье благословение хранит вас на жизненном пути, бережет ваши семьи, ваших родных и близких".

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Владыка Павел: жизнь как молитва

— Владыка, читая утреннее и вечернее правило в молитвослове, я часто ловлю себя на том, что не все понимаю. Посоветуйте: продолжать читать, не понимая, или читать, что ясно и понятно?

— А вы, когда в первый класс пошли, тоже все понимали? Церковнославянский язык поначалу действительно не всегда понятен. Но поверьте — он более высокий и усовершенствованный в духовном, молитвенном понимании. Это язык, которым говорили наши предки. Нужно читать и вникать постепенно. Тогда с каждым днем он будет вам яснее и ближе. Вспомните восьмую молитву Иоанна Златоуста, расписанную под каждый час. Обратите внимание, как святитель переживал каждый час и передал свое переживание в молитве, которую православные люди читают из поколения в поколение. Он хотел, чтобы, повторяя его молитву, мы с вами пережили это же благословенное состояние, какое пережил он.

Человек должен читать молитвы как можно чаще. И обязательно со вниманием. В молитве нужно быть ребенком, который только учится ходить. Молитве надо научиться. Это образ жизни человека. Как вы живете, так вы и молитесь. Она трехсоставная: молитва ума, молитва сердца и молитва уст. От избытка сердца глаголят уста. Вы сначала обдумываете, что читаете. После обдумываний молитва опускается в сердце. Дальше при чтении вы ощутите, что сердце выбивает такт каждого слова молитвы. Но если вы себя заставите и приучите свой ум, сердце и уста — вы почувствуете совсем иное, чего прежде не испытывали — духовную радость и благодать. Преподобный Симеон Новый Богослов, когда молился, поднимался на три локтя (полтора метра!) от земли. А Антоний Великий даже после смерти еще 15 минут рукой перебирал четки. А все это — от искренней молитвы.

— Часто в храме можно услышать: иди к тому батюшке, он хорошо молится, а этот не очень… Как к этому относиться?

— Действительно, есть разные служители, и молятся они тоже по-разному. Есть те, которых слышит Бог. Сказано в Писании, не всякую молитву слышит Бог. Священников и молитвенников было много, но почему-то Господь избрал Иоакима и Анну, как предвестников рождения Спасителя. И нужно было 365 лет жить Симеону Богоприимцу, чтобы взять младенца — Спасителя на свои руки. Господь выбирал лучших из лучших. Сколько старцев было в Глинской пустыни? А из них только 7 прославлены и причислены к лику святых. Сколько слепых — а одну Матронушку знают… Кто как молится — сразу видно по его жизни.

— А как вы чувствуете, когда Господь слышит вашу молитву?

— Господь всегда слышит, если отдаю всего себя в этой молитве. Тогда ощущаешь, что переходишь границы собственного тела, собственной жизни. Что ты не жилец здесь, а душа твоя просится на небо быть собеседником ангелов. В молитве на литургии человек беседует с ангелами. Недаром ведь многим преподобным перед смертью являлись ангелы, или Дева Мария, или Спаситель. После чего святые с улыбкой шли за ними. Молитва соединяет нас с небом.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Лавре прошли торжества в честь годовщины интронизации митрополита Онуфрия. Верующие отмечали пятилетие интронизации предстоятеля Украинской православной церкви питрополита Онуфрия и его 75-летие.

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