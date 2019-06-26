Праздник в Киево-Печерской лавре: главе УПЦ Блаженнейшему митрополиту Онуфрию исполнилось 75 лет

Поздравить предстоятеля УПЦ приехали 11 церквей со всего мира

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Сегодня в Киево-Печерской лавре поздравили Блаженнейшего митрополита Онуфрия с 75-летием, тезоименитством (Днем ангела) и 5-летием в должности предстоятеля УПЦ. Уже с восьми утра его встречали у Святых Врат Лавры прихожане со всех уголков страны, а также представители 11 из 14 поместных православных церквей всего мира! Несмотря на будний день, площадь у Успенского собора была заполнена людьми до отказа.





День ангела

"Преподобный Онуфрий, имя которого носит наш Блаженнейший, жил в первые века христианства, — говорит "Сегодня" наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел. — 63 года он прожил в пустыне. Пустыня человека учит молитве, воздержанию, терпению и общению с Богом. Такой пример нам подает и Блаженнейший. Митрополит Онуфрий — человек, который умеет объединять людей. Словом Божьим он укрепляет каждую верующую душу, а неверующую приводит ко Христу. На его пути — много противостояний, но он всегда остается верен святой церкви. Он — пастырь, голос которого видят и слышат все православные мира сего. Блаженнейший выстоял во всех испытаниях и продолжает идти путем Блаженнейшего Владимира. Они общались и помогали друг другу. Если над другими Блаженнейший Владимир мог и пошутить, то по поводу Блаженнейшего Онуфрия всегда говорил: он действительно очень любит Бога, свою земную родину и ведет людей к спасению".

Африка

"Сегодня день радости для украинской церкви, — говорит митрополит Карфагенский Мелетий, представитель Александрийского патриархата. — Мы приехали засвидетельствовать свою любовь к Блаженнейшему и братские пожелания от имени патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II. Часто патриарх нам рассказывает об аскетизме, молитвенности и радостном духе Блаженнейшего Онуфрия. Наше присутствие тут — выражение поддержки ему и подтверждение каноничности УПЦ в глазах всего православного мира".

Сербия

"От лица священного Синода Сербской православной церкви, святейшего патриарха Сербского Иринея и всей полноты нашей церкви поздравляем Блаженнейшего Онуфрия с 5-летним юбилеем восхождения на трон Киевских митрополитов, с днем его рождения и Днем ангела, — говорит представитель Сербской православной церкви епископ Антоний. — Мы собрались, чтобы вместе вознести молитвы о народе Украины и о мире. Блаженнейший Онуфрий много вкладывает для единства православия. Многая и благая лета!".



















Болгария

"Я приехал по поручению патриарха Болгарского Неофита, чтобы сказать, что мы очень любим предстоятеля УПЦ владыку Онуфрия, — говорит представитель Болгарской православной церкви митрополит Гавриил. — Есть предание, как древних старцев спрашивали: "А будут ли в последние времена великие молитвенники?". Старцы ответили: последние будут выше тех, которые жили тогда. Потому что будет много скорбей и трудностей. На Блаженнейшего Онуфрия выпала тяжелая доля — нести свет в период нестроений. И он несет с достоинством и честью. Блаженнейший Онуфрий идет путем великого князя Владимира. Желаю, чтобы он и дальше вел корабль церкви ко спасению, чтобы множество христиан из Украины вошли в Царство Небесное, вместе со святыми Киево-Печерскими".

Кипр

"От имени предстоятеля Кипрской православной церкви передаю поздравления, а также любовь и уважение от имени всей Кипрской церкви, — продолжает владыка Исаия. — Для нас митрополит Онуфрий — одна из самых духовных личностей православного мира. Несмотря на те испытания, которые переживает УПЦ, он ни разу никого не осудил. Наше присутствие тут — символ единства всех поместных церквей во имя Иисуса Христа. Мы хотели бы попросить правительство Украины, чтобы оно сделало все возможное для возвращения церквей, которые были захвачены и отняты у верующих, которыми духовно опекается Блаженнейший Онуфрий".

Чехия и Словакия

"По благословению Блаженнейшего Ростислава, митрополита Чешских и Словацких земель, от имени нашей церкви приехали поздравить Блаженнейшего Онуфрия, — говорит архиепископ Пражский Михаил. — В пражской епархии нет храма, где бы не произносили молитву за единство церкви, за страждущий народ Украины. Сегодня в Праге много граждан Украины, особенно из Закарпатья. Мы успели перед Пасхой открыть два новых прихода. И в этом — выражение нашей любви и дань уважения законной православной церкви. Мы хотели, чтобы украинцы в Праге находили частичку своей родины, чтобы могли помолиться и чувствовать себя как дома. Блаженнейшему — крепости сил духовных и телесных".

Подарки

"Сегодня" узнала, что братия Киво-Печерской лавры подарила Блаженнейшему тройной комплект для богослужений и цветы. Многие епископы дарили иконы.

"Блаженнейший никогда ни у кого ничего не требует, что дали — за все слава Богу, — говорит владыка Павел. — Он и сам любит дарить подарки. Он больше дарит, чем мы".

"Митрополит Онуфрий возглавил нашу церковь в очень непростое время, — резюмировал меценат Лавры Вадим Новинский. — Эти пять лет были временами испытаний для нас. Благодаря мужеству, стойкости Блаженнейшего митрополита Онуфрия он не дал втянуть в политические интриги весь корабль церкви".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что митрополит Онуфрий не уверен, что Усику стоит переходить в супертяжелый вес. Украинский чемпион мира по боксу раскрыл подробности своего общения с предстоятелем УПЦ.

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