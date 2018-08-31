Праздники и памятные дни сентября: Рождество и Введение во храм Девы Марии

"Сентябрь удивительно богат прекрасными праздниками, — напутствует наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. — Вы только посмотрите: Усекновение главы Иоанна Предтечи, Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Честного Животворящего Креста Господня, Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Кроме того, сентябрь всегда был месяцем начала индикта — церковного новолетия (7527 лета от Сотворения Мира). Так что мы с вами, дорогие читатели, подобно ученикам и студентам, открываем свой новый учебный год. Только школа наша — духовная, и учителя в ней — Сам Господь Иисус Христос и Пресвятая Матерь Божия. Мы всегда должны помнить, как велика сила молитвы, возносимая искренними устами и сокрушенным сердцем. Таковой была молитва праведных Иоакима и Анны, которым Господь сотворил величайшую милость — рождение долгожданной дочери — Пречистой и Преблагословенной Девы Марии. Ее рождество, которое мы будем праздновать 21 сентября, спасло весь мир.

Если мы становимся подверженными каким-то событиям, если мы видим, что перед нами есть какие-то не проходящие, нерешаемые проблемы, мы заливаемся слезами и ропщем на свою жизнь. Ропщем на тот крест, который нам Господь послал, как будто Он не слышит и не знает наших молений. Но здесь самое главное — радость всему миру, ибо из престарелых Иоакима и Анны воссияет вместилище солнца правды — Пречистая Дева, которая возвещает миру Рождество Истинного Мессии, о котором говорили пророки и святые. Мы должны задуматься, сколь велика милость Бога к падшему человеку, и за все Его благодарить".