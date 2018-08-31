Как изменится жизнь украинцев в сентябре: 12-летнее образование и бэби боксы

С осени Украина перейдет на цифровое телевещание, вступят новые строительные нормы, а неотложка по Киеву заработает по-новому

Начало осени традиционно оказывается богатым на различные события и новшества, особенно, если сравнивать с летним затишьем. Так, вскоре в Украине отключат аналоговое телевидение, а в роддомах начнут выдавать бэби-боксы. Сайт "Сегодня" собрал главные нововведения, которые коснутся украинцев уже в сентябре.

Отключат аналоговое телевидение

С 1 августа в Киеве, Киевской и Кировоградской областях прекратилось аналоговое эфирное вещание национальных и местных телеканалов, а уже с 1 сентября сигнал отключат почти во всех областях.

Глава Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заявлял, что переход на новый вид сигнала пройдет быстро и безболезненно, ведь почти все дома уже подключены к спутниковому или кабельному телевидению.

Однако Кабинет министров решил сохранить аналоговое телевещание в Украине на территориях, граничащих с Россией, а также для Национальной общественной телерадиокомпании Украины и местных телекомпаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание по списку Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, до 31 декабря 2018 года

В роддомах начнут выдавать бэби-боксы

С 1 сентября в украинских роддомах, семьям при рождении ребенка будут выдавать специальные детские наборы – бэби боксы. Такие наборы будут состоять из 25 необходимых для новорожденного вещей, общей стоимостью до пяти тысяч гривен.

В бэби-бокс войдут одноразовые памперсы, салфетки, пеленки, шапочки, ползунки, матрас, пледы, косметические средства и термометры. Весь комплект будет упакован в коробку-люльку из прочного картона с дополнительно укрепленным дном.

Кроме вещей в наборе будут информационные материалы, которые помогут новоиспеченным родителям разобраться во всех вопросах по уходу за ребенком.

Вступят в силу новые строительные нормы

Еще в середине лета Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины опубликовало новые строительные нормы, которые вступят в силу уже с сентября. Так, в новом документе представлено немало изменений, которые касаются этажности зданий, проектирования парковок, плотности застройки и много чего другого.

Теперь в ГСН прописано, что в городах с населением до 50 тыс. человек дома должны быть не выше трех этажей, в более крупных городах (100–150 тыс. чел.) – только 9-этажки, и лишь в мегаполисах разрешается строить дома высотой более 20 этажей.

В документе прописан запрет на размещение паркингов на территории жилых комплексов. Альтернативой могут стать подземные гаражи или открытые площадки за 300-500 м от дома.

Также, начиная с этой осени, пешеходные зоны будут проектироваться с учетом потребностей людей с инвалидностью, а люки и дождеприемники и вовсе больше не будут проектироваться на тротуарах.

Неотложная помощь в Киеве заработает по-новому

В сентябре изменится специфика работы неотложной скорой помощи. Отмечается, что теперь для вызова не нужно будет искать семизначный номер неотложки своего района, достаточно будет набрать "103".

Еще одним нововведением станет то, что все разговоры с диспетчером Центра экстренной медицинской помощи будут записываться, чтобы улучшить качество обслуживания и снизить количество жалоб на неудовлетворительное общение с медиками.

Семейные врачи, педиатры и терапевты будут оказывать неотложную медицинскую помощь ежедневно с 8:00 до 20:00 в будние дни, и с с 9:00 до 15:00 в выходные и праздничные дни.

Отметим также, что не стоит путать понятия "неотложной" и "скорой" помощи, т.к. неотложка приезжает в том случае, если пациенту не грозит никакая опасность, например, он заболел гриппом и т.д. Скорая помощь приезжает для оказания серьезной медицинской помощи и возможной госпитализации пациента.

Стартует образовательная реформа

Еще в 2017 г. нардепы проголосовали за образовательную реформу в Украине, которая стартует уже с этого сентября. Так, больше всего изменений припасено для учеников младшей школы. Те дети, которые пойдут в первый класс в этом году, будут учиться 12 лет.

В новом законе среднее образование делится на три уровня:

начальное – 4 года;

базовое среднее – 5 лет;

профильное среднее – 3 года.

Помимо этого, начальные классы попрощаются с табелями, а вместо этого появятся свидетельства достижений, где будет написана характеристика ученика, а не оценка его знаний. Также, для того, чтобы соответствовать новому типу школы, 22 тыс. украинских учителей первых классов прошли онлайн-курсы по повышению квалификации.

Для младших классов исчезнут и домашние задания, т.к. в Министерстве образования уверены, что детям лучше проходить нагрузку вместе с преподавателями, а не самостоятельно.

Ужесточится наказание за неправильную парковку

В конце марта президент Петр Порошенко подписал закон об ужесточении штрафов за неправильную парковку. Закон вступит в силу с 27 сентября. Так, он предусматривает, что штрафы за парковку не по правилам водителям будут выписывать даже без их присутствия, правда, в таком случае, автоматически признается виновным владелец машины, а не тот, кто был в тот момент за рулем. Но такие ситуации легко оспариваются, поэтому паниковать не стоит.

За стоянку в неположенном месте штраф составит от 200 до 500 грн. Если заплатить эту сумму в первую неделю после нарушения, она уменьшится на 50%. А вот если задержать оплату на месяц – штраф вырастет вдвое.

К тому же, если сейчас за неправильную парковку эвакуировать машину может только полиция, то уже с сентября такие полномочия появятся у инспекторов по парковке.