Епифаний обратился к верующим в День крещения Украины-Руси

Митрополит ПЦУ поздравил прихожан с праздником

Фото: пресс-служба ПЦУ.

В День крещения Руси-Украины, который отмечается 27 и 28 июля, верующих поздравил глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

"Дорогие братья и сестры! Поздравляю вас с Днем памяти святого равноапостольного князя Владимира и 1031-й годовщиной крещения Киевской Руси-Украины! Сегодня мы, как и многие поколения перед нами, пользуемся плодами дел святого Владимира, возможно, даже не задумываясь над тем, какую роль сыграл этот святой в жизни нашего народа, а значит – каждого из нас", – отметил он.

Епифаний напомнил, что "князь был поганином, который умышленно стал христианином, сластолюбцем, который стал образцом моральной жизни и добродетелей".

"Князь Владимир оставил в наследство потомкам великую державу, поддерживать добрые отношения с которой считали за благо все соседние страны. Он доказал, что воля человека к познанию истины и желание воплощать ее в собственной жизни сильнее обстоятельств места и времени", – добавил митрополит.

По его словам, "к сожалению, этим не раз мы оправдываем то, что надлежащим образом не боремся со злом в самих себе и в окружающем мире".

"Пример этого святого доказывает, что можно побеждать свои греховные страсти и просто жизненные негативные привычки, и других направлять к благу. Чтобы выбрать правильный путь в будущее, нужно хорошо знать свое прошлое", – заверил Епифаний.

Глава ПЦУ напомнил также, что выбор православной веры, сделанный бабушкой князя Владимира – княгиней Ольгой, был для него одним из важных аргументов в пользу собственного решения, "потому и мы должны делать выводы для современности и своего будущего".

"Кто искренне стремиться познать истину и воплотить ее в жизнь – может это сделать! Кто искренне желает отринуть греховную жизнь и достичь святости – не будет остановлен на этом пути никакими обстоятельствами. Давайте трудиться сегодня ради построения Церкви и Украины, давайте бороться со злом в себе и окружающем мире, зная, что каждое доброе дело не является бесполезным, и что все, чего не хватает нам самим, Своей благодатью укрепит и дополнит Господь!" – резюмировал Епифаний.

Отметим, что в Киеве связи с проведением массовых мероприятий 27 и 28 июля улицы в центре уже с самого утра перекрыты для движения транспорта. Мы уже публиковали их перечень. Напомним, что правоохранители ожидают участия в праздничном шествии около 20 тысяч верующих.

Все фото и подробности празднования Дня крещения Руси в Киеве читайте в материале "Сегодня": "День крещения Руси и Крестный ход в Киеве: все подробности онлайн".

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